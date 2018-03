Congo-Brazzaville: Une Congolaise nommée juge au tribunal du Bronx à New York

Par réseaux sociaux, notre rédaction a appris que Christel Fleur Garland née Matala De Mazza, native de Kiev et résidente aux Etats-Unis, gravit une à une, les marches de la juridiction américaine

Avocate de profession, Christel Fleur Garland est installée aux Etats-Unis depuis 1997. Elle a été nommée juge au tribunal du Bronx, le 8 mars.

C'est un parcours digne des récits de réussite à l'américaine. Cette avocate est née d'un père congolais et d'une mère ukrainienne, le 1er juin 1981, à Kiev. Elle est ensuite rentrée au Congo avec ses parents et a effectué sa scolarité à Brazzaville jusqu'en classe de seconde, au lycée Jean-Biyoudi.

La suite ? C'est dans la ville de New York où elle obtient le diplôme de droit du John Jay College of criminal. En juin 2010, elle est admise au barreau de New York, New Jersey et Washington DC en tant qu'avocate.

Un an après, en 2011, elle intègre l'équipe du juge Shirley Gonzales au New York City Civil Court en qualité de juge assistante.

Un parcours parsemé d'embûches. Mais mené à son terme grâce à « une volonté farouche capable de repousser les limites et de refuser la médiocrité », des qualités reçues de son père, affirme-t-elle. « Aujourd'hui, à 36 ans, le 12 mars dernier, j'ai pris mes fonctions en qualité de juge en ayant une pensée émue pour lui .», témoigne-t-elle.

Pour mémoire, la Cour suprême du Bronx, à New York, avec le juge Douglas McKeon, est le tribunal qui avait jugé l'affaire la plus retentissante en France le 28 mars 2012 : la première audience dans le cadre de la plainte civile déposée par Nafissatou Diallo, femme de chambre guinéenne, contre Dominique Strauss-Kahn, à l'époque, directeur du Fonds monétaire international, le 8 août 2011 pour « agression violente et sadique ». La Guinéenne était défendue par Kenneth Thompson, depuis, décédé le 9 octobre 2016, à New York