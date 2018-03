Congo-Kinshasa: Oeuvre du prof Yoka Lye Mudaba - «Bisonji bia Bakaji» porté sur les fonts baptismaux

L'auteur a retenu difficilement ses larmes en évoquant sa cadette et sa nièce, aujourd'hui dans l'au-delà, remercié les Yoka d'avoir fait le déplacement du CWB et des partenaires comme CWB, Djungu Simba.

Les comédiens Ngaki et Annie Biasibiasi ont fait une sorte lecture témoignage de deux récits de Yoka. Dialogue des sourds l'histoire d'une prostituée kinoise, fille d'un ancien mobutiste, exilée au Congo Brazza et qui se plaint de la d'un Ivoirien, son compagnon de passage.

Il y a eu des intermèdes musicaux agrémentés par la vedette en Ornnellie Kusakusa qui accompagné de l'orchestre de l'INA, interprété Mama de Mpongo Love, de Gatho Beevens et de Wembadio. Les yeux embués de larmes et chantant avec une remarquable, Kusakusa a emballé l'assistance.

Dunia, est aussi ce récit qui, à priori, illustre la douleur et maîtrise des femmes devant des situations difficiles. Issue d' lignée dynastique, la princesse Dunia subjuguée par l' européen, émigre en Occident. Et là, elle est engagée dans un des vieillards. Elle preste avec sourire aux lèvres, réprimant peine de travailler comme bonne en Europe.

La nouvelle sur Kipulu est l'image d'une capitale à visages. Il y a les communes urbanisées de Limete, Ngaliema, Gombe garçons et filles issus des milieux aisés mènent une vie dorée et cités périphériques, comme Kisenso avec ses érosions. Et là, vit père de famille du nom de Kipulu avec ses huit enfants.

