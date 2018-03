Congo-Kinshasa: Le Canada s'implique dans la promotion de l'égalité du «genre» au pays

Dans le cadre de la promotion des droits garantis à la femme et à la jeune fille, l'ambassade du Canada en République Démocratique du Congo a tenu avec ses partenaires, le mardi 13 mars 2018, au Cercle de Kinshasa, dans la commune de la Gombe, son deuxième forum pour dire oui à l'égalité entre femmes et hommes pour un développement durable.

Ce forum s'est inscrit dans le cadre de la célébration de la journée internationale de femme. Plusieurs organisations nationales et internationales ont pris part à ce forum. Il s'est agi du réseau d'éducation des jeunes et enfants de la rue(REEJER), du alimentaire mondial(PAM), du Fonds des Nations Unies pour la population(Unpfa) ainsi que du CUSO international.

Nicolas Simard, ambassadeur du Canada en RDC, a soutenu que ce est une occasion de démontrer l'engagement de son pays mais aussi rappeler que le gouvernement canadien a adopté depuis 2017 nouvelle politique d'aide internationale féministe. Cette vise la promotion de l'égalité du genre aussi que du renforcement pouvoir et leadership des femmes et filles. Son pays s'est engagé contribuer à la réduction des inégalités, fondées sur le genre, classe sociale, l'origine raciale, ethnique, la religion, la langue, l'orientation sexuelle ainsi que sur le statut de la personne.

A travers le thème retenue par le Canada pour célébrer la internationale des droits des femmes, à savoir « un monde féministe », l'on a reconnu les efforts que des centaines des millions des et filles au Canada et ailleurs dans le monde ont déployés améliorer leur vie et celle des générations futures. Le Canada déterminé à amplifier leur voix et promouvoir leur leadership à les échelons. Il est convaincu que la promotion de l'égalité femme et homme est un déterminant pour le développement durable et croissance économique de tout pays. Les inégalités entre les sont économiquement dommageables.

En RDC, 52% de la population est composé des femmes et les montrent des inégalités criantes entre hommes et femmes. Pour canada, introduire une approche féministe revient à dire que l' entre les sexes est à la fois un objectif à atteindre mais aussi levier efficace pour réduire la pauvreté et consolider la paix. concrétiser son engagement à promouvoir l'égalité entre les sexes, pays s'appuie notamment sur l'accroissement significatif de enveloppe d'aide internationale.

Les panélistes, dans la présentation de leurs d'interventions sur l'intégration de l'égalité femme-homme, ont comme défis à relever, la mobilité des enfants de la rue, l'instabilité du climat politique qui empêche l'atteinte des pour ce qui est du REEJER. Pour le représentant du PAM, il ne pas se limiter à la journée du 8 mars. Le plus important ce sont 364 jours restants. L'Unfpa quant à elle a dénoncé le fait que indicateurs quantitatifs et résultats qualifiables n'influencent toujours les indicateurs qualitatifs. Enfin, la mobilisation ressources financières doit être relevée.