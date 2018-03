Madagascar: Filière lait - Le MDB installera un terminal de vente

Tous les 120 acteurs opérant dans la filière lait, membres de Malagasy Dairy Board (MDB) sont tenus de respecter la charte des membres qu'ils ont signée.

Le PCA de cette entité, Haingotiana Razafindraibe, réélu pour son 2e mandat de trois ans, l'a évoqué à l'issue de son assemblée générale dernièrement. « Il s'agit notamment de produire du lait de qualité sans additif et mouillage par l'eau. Ils ont aussi l'obligation de soigner le bien-être des vaches laitières en commençant par une meilleure alimentation ,et le respect du confort de leurs étables, afin que celles-ci puissent produire du bon lait. En fait, notre objectif est d'assurer la traçabilité des produits laitiers. Nous prévoyons ainsi d'installer un centre de collecte à Imerintsiatosika ,et un terminal de vente à Anosizato dans le cadre de la mise en œuvre du programme ASA Lait financé par l'Union Européenne en juin prochain », a-t-il annoncé lors d'une rencontre avec la presse hier. Un appel à manifestation d'intérêt a été déjà lancé dans le but d'inciter les opérateurs à gérer ces structures.

Contraintes. En outre, « le MDB a sensibilisé les cultures fourragères et cela devient une affaire nationale, car la campagne de fourrage a été lancée par le Président de la République, au site vitrine d'Iavoloha. C'est destiné non seulement à alimentation des vaches mais aussi des zébus et des petits ruminants. L'amélioration génétique n'est pas en reste. Cela se fait par la distribution des taureaux Pie Rouge Norvégienne, certifiés aptes à la reproduction pour une montée naturelle avec l'appui de l'Union Européenne et par l'acquisition d'une unité de production d'azote liquide, servant à conserver les semences importées congelées de race Holstein, Jersey et Tarentaise. En fait, l'élevage de vaches laitières constitue un levier de développement permettant à la population de sortir de la pauvreté. Mais il y a encore de nombreuses contraintes comme l'application des taxes trop élevées aux collecteurs formels au niveau de la filière lait », a conclu le PCA de MDB.