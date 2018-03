Congo-Kinshasa: Violences interethniques - La situation difficile des déplacés de Kalemie

La filiale du plus grand fabricant de smartphones au monde négocie un accord pluriannuel pour acheter le… Plus »

« Nous sommes témoins du pire de la souffrance humaine dans l'une des plus grandes et tragiques crises humanitaires du monde », a-t-il déclaré.

En plus de cette crise alimentaire, Bondo Saliboko, sa famille et les milliers des déplacés qui sont à Katanika vivent dans une promiscuité qui fait craindre la survenue de maladies comme le choléra.

Cela fait un an que lui, sa femme et ses cinq enfants sont arrivés à Katanika, ce site qui accueille environ 10 000 déplacés, où les conditions de vie sont très difficiles. L'aide des ONG et de la population locale ne suffit pas. Chaque jour, Bondo quitte Kalemie et va à la chasse ou couper du bois pour faire vivre sa famille.

Ils sont plus de 15 000 à être installés dans deux centres d'accueil. En séjour en RDC, Mark Lowcock, le coordonnateur des affaires humanitaires de l'ONU, s'est rendu sur place et témoigne des conditions de vie horrible des déplacés.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.