Ile Maurice: Le vice-président Vyapoory - «Chacun doit comprendre les conséquences de ses actes»

Le vice-président de la République estime que l'économie de Rodrigues se porte très bien, avec le nombre de touristes qui atteindra la barre de 100 000 d'ici 2015. Qui plus est, «l'ambition de faire de Rodrigues une île écologique est fort louable. Et les gouvernements central et régional ont les yeux tournés dans la même direction. De gros projets d'envergure sont prévus».

Maurice, souligne-t-il, se voulait être un pays multiculturel prospère où règne la paix sociale. Cela a été possible, affirme le vice-président de la République, «grâce aux efforts de nos aînés qui ont eu des jours très douloureux. Ils font fait des sacrifices et ont travaillé dans la discipline afin de nous léguer des jours meilleurs».

Dans son message aux Rodriguais, Barlen Vyapoory a rappelé que «les premières années post-indépendance étaient difficiles. Le peuple a su surmonter ces difficultés grâce à son investissement dans le capital humain et à une diversification agricole et économique.»

Le vice-président de la République, Paramasivum (Barlen) Pillay Vyapoory, a voulu passer un message fort à la population rodriguaise. «Chacun doit comprendre les conséquences de ses décisions et de ses actes. Il faut savoir faire les bons choix pour notre développement personnel et pour notre société.»

