Ile Maurice: Serge Clair - «Eski Morisien vrémen konn sa zil ki apel Rodrigues?»

Le chef commissaire de Rodrigues tient à mettre les points sur les i. Surtout que, dit Serge Clair, il a entendu beaucoup de bêtises concernant l'île. Ce qui le pousse à se demander : «Eski vrémem Morisien konn sa zil ki apel Rodrigues?»

C'était lors du cocktail donné en l'honneur du vice-président de la République, lundi 12 mars. Barlen Vyapoory s'était rendu à Rodrigues dans le cadre du 50e anniversaire de l'indépendance.

«J'ai entendu beaucoup d'erreurs à la radio et la télévision mauriciennes concernant Rodrigues, que souvent les Mauriciens appellent le dixième district. Rodrigues n'a jamais été le dixième district. C'est une erreur monumentale !» lâche Serge Clair. Et de faire remarquer que «tré souvan dan Moris zot blié nou».

Or, fait ressortir le chef commissaire, «il ne faut pas oublier la richesse que Rodrigues apporte à la République à travers sa zone maritime». Pour lui, le 50e anniversaire de l'indépendance est «l'occasion de réfléchir à l'avenir de Rodrigues».

«Nous devons démontrer à la République de Maurice que nous sommes en avance et que nous n'avons pas peur de prendre certaines décisions difficiles.»

Serge Clair est catégorique. «Nous devons démontrer à la République de Maurice que nous sommes en avance et que nous n'avons pas peur de prendre certaines décisions difficiles qui permettront à l'île d'avancer et de faire ses preuves au sein de la République.» Et de citer des mesures telles que l'interdiction des sacs en plastique et la réglementation de la pêche à l'ourite. «C'est un exemple car Maurice nous a emboîté le pas. Et aujourd'hui, le monde entier reconnaît nos capacités ainsi que notre volonté dans l'avancement et la préservation de l'environnement.»

Le gouvernement régional, poursuit Serge Clair, est en pleine préparation du Budget 2018-19 qui sera présentée le 23 mars. Budget qui, dit-il, sera axé sur le développement des Rodriguais. «Nous accorderons toute l'attention qu'il faut afin de permettre à Rodrigues de s'ouvrir au monde.» Outre le projet de câble à fibre optique qui sera une réalité début 2019, «d'autres gros projets seront bientôt en chantier».

Pour le chef commissaire, les Rodriguais doivent prendre avantage des divers plans d'aide mis à leur disposition afin de développer l'île. Ce qui favorisera une nation d'entrepreneurs et créera de l'emploi. À l'instar du Premier ministre, Pravind Jugnauth, il se dit confiant du potentiel des jeunes. «Mo koné nou kapav.»