La Commission Electorale Nationale Indépendante -CENI- par le biais du comité de liaison- a tenu une séance de travail avec les partis politique, des plateformes, mandataires des partis et regroupements politiques ainsi que les autres pour la signature du code de bonne conduite après son adoption par les partis prenantes.

Ladite réunion a eu lieu dans la salle des spectacles du Palais du peuple mardi 13 mars, aux environs de 8 heures, heure locale. Après le mot du président de la CENI, les participants ont pris tour à tour la parole pour donner des recommandations et poser des questions au président Corneille Nangaa. Prenant la parole pour la deuxième fois, Corneille Nangaa a levé les équivoques sur les questions qui lui étaient adressées et a martelé sur la question de l'usage de « la machine à voter ». Cette machine, a-t-il dit, va servir à des milliers d'lecteurs d'imprimer seul leur bulletin de vote afin d'éviter les bulletins pré-imprimés utiliser jadis par la commission électorale qui élèvent le coût des élections puis pour supprimer la fraude.

Répondant à plusieurs questions qui lui étaient adressées, l'homme dit que l'acte de vote est un circuit, qui va donner le droit de vote seulement aux personnes qui sont inscrites sur les listes électorales. Ensuite, il faudra avoir sa carte sur soi. Le bulletin de vote qui sera utilisé va permettre d'éviter les fraudes, une personne peut en disposer même avant les élections mais ça ne servira à rien parce que le bulletin contient un numéro que seul la machine à voter reconnaît, pas une autre machine, contrairement aux élections antérieures où l'on accusait quelques personnalités politiques d'avoir déjà des bulletins de vote à leur disposition, cette fois il en sera autrement.

Car, les bulletins utilisés avec l'ancien système étaient des matériels sensibles, contenant déjà les photos des candidats et leurs numéros mais le présent bulletin est vierge. Il faudra, lors du vote, l'introduire dans la machine pour imprimer les informations liées à son vote. Il a précisé que le bulletin actuel est non sensible et va comprendre trois bulletins en un, c'est-à-dire, une case prévue pour l'élection présidentielle, une pour les législatives nationales puis une autre pour les provinciales. La venue de la machine à voter va permettre d'éradiquer voire d'éliminer les fraudes lors des prochaines élections, selon Nangaa. Le Président de la CENI a profité de l'occasion pour expliquer que le vote ne sera pas électronique mais simplement assister par une machine qui ne va rien d'autre qu'imprimer des bulletins.

Il a poursuivi en disant : " nous voulons aller aux élections apaisées. C'est pourquoi, la CENI prend des précautions pour garantir les contours sur le processus électoral, nous n'avons pas totalement confiance aux agents qui travaillent avec nous, là nous avons déjà enregistré 200.000 bébés inscrits, enrôlés qui seront élagués sur les listes électorales bien sûr ". Présente à cette réunion de travail, un mandataire du Parti du Peuple pour la Démocratie et la Reconstruction du Pays (PPRD), Jacqueline Mpenge, a livré ses impressions.

Elle s'estime satisfaite en ce qui concerne la collaboration avec le bureau de liaison. Le code était préparé par la CENI, remis aux mandataires et autres personnalités pour la formulation des amendements et suggestions au niveau de leurs partis politiques respectifs, qu'ils ont ensuite renvoyé après amendements à la maison des élections ou par voie électronique. Jacqueline Mpenge s'est réjouie du bon déroulement de ladite journée de la signature du code de bonne conduite et la lumière que le président de la CENI apporte, était juste quelque petites questions sur la forme et du point de vue du fond.

Par ailleurs la CENI laisse ses portes ouvertes pour répondre aux éventuelles questions des partis politiques et des autres acteurs, mais aussi pour la signature du code des bonnes conduites par ceux qui n'ont pas pu le faire.