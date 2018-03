Congo-Kinshasa: Signature du code de bonne conduite - Nangaa - «Vous allez voter avec la machine à imprimer»

Plusieurs partis et groupements politiques ont rehaussé massivement de leurs présences la cérémonie de signature du code de bonne conduite mardi 13 mars 2018 en présence des autorités de la Commission Electorale Nationale Indépendante. Ce document va régir les comportements des partis politiques avec la CENI avant, pendant et après les élections.

C'est à l'hémicycle du Palais du Peuple que Corneille Nangaa, accompagné de son staff a expliqué aux représentants et présidents des partis politiques, les grandes lignes des questions techniques liées à la centrale électorale.

Dans son discours, le président de la CENI a convié les partis politiques à bien maîtriser leurs circonscriptions électorales, pour ne pas être trompé d'une manière ou d'une autre pendant les épreuves électorales.

Saisissant l'opportunité, Corneille Nangaa a fait comprendre aux responsables des partis politiques que c'est ne pas avec la peur qu'on ira aux élections, mais c'est avec un moral serein, tout en signalant que la CENI travaille en fonction d'un chronogramme et non d'une pression politique.

Tous les partis politiques sont conviés à envoyer leurs témoins le jour du vote, pour s'assurer de la crédibilité pendant la publication des résultats.

" Les résultats ne seront crédibles que si et seulement si tous les partis politiques envoient leurs témoins le jour du vote. Quant à ce, la CENI est prête à former toute personne qui sera déléguée par son parti politique" a jouté Corneille Nangaa.

Sur le même ordre d'idées, le président de la centrale électorale a beaucoup martelé sur le nettoyage du fichier électoral, qui pour lui, permettra à la CENI à détecter tous les électeurs qui se sont enrôlés plusieurs fois, ceux qui ont obtenu des cartes sans être majeurs et tous ceux là qui se sont fait enrôlés à distance par photo scannage.

En rapport avec le dédoublement des partis politiques, Corneilles Nangaa a demandé aux présidents des partis politiques à faire la part des choses, en dissociant les charges qui reviennent à la CENI et au gouvernement.

" La CENI recommande que le dédoublement des partis politiques soit réglé par le gouvernement ou carrément que l'accord tranche tous ces problèmes", a renchéri Corneille Nangaa.

Dans sa chute, M. Nangaa a laissé entendre que la CENI est prête à répondre aux 45 questions de l'UDPS. Seulement, elle devra d'abord finir avec les consultations en cours.

Après cette étape, il s'en est suivie celle des questions des présidents et mandataires des partis politiques présents dans la salle, questions et préoccupions axées généralement sur la machine à voter et la loi électorale.

Dans le chapitre des réactions, la Secrétaire Générale Adjointe chargée de l'Economie financière au Congrès des Démocrates Fédéralistes (CDF), Madame Seluwa Zaina Coco, s'est dite satisfaite et rassurée du speech du président de la CENI qui a persuadé tout le monde sur la tenue effective des élections le 23 décembre 2018. Cette dernière a invité par ailleurs les autres partis politiques à enterrer leurs haches de guerre afin de se positionner pour les élections qui se pointent à l'horizon.

Et, concernant la machine à voter, la Secrétaire Générale chargée de l'Ecofin estime n'avoir aucune pensée négative, d'autant plus que cette machine ne servira qu'à imprimer les papiers du vote.

Autre réaction toujours sur la machine à voter, c'est celle de Sabin Kayumba , Secrétaire Général et porte-parole du Mouvement pour le renouveau de la jeunesse Congolaise (MreJc) qui estime que, le débat sur la machine à voter est un faux débat, par ce que la machine à voter comme d'aucuns le pensent, ne servira qu'à l'impression des bulletins et non au vote lui même.

Sabin Kayumba estime, en outre, que son parti politique se prépare en conséquence pour remporter paisiblement les prochaines élections.

Enfin, le débat sur la machine à voter perd actuellement petit à petit sa saveur, en dirait que Nangaa à réussi à convaincre bon nombre des partis, en jouant sur les petites nuances de cette machine, qui pour lui, n'est pas une machine à voter mais à imprimer.

Avec ou sans la machine à voter, le souhait de tout congolais serait celui de voir les élections se dérouler dans un climat paisible et que tous les partis politiques, gagnants ou perdants se mettent d'accord des résultats des urnes.