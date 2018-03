Annoncé et décalé à maintes reprises, le congrès va, cette fois-ci, se concrétiser. Du 30 au 31 mars 2018, deux jours durant, les cadres et combattants de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social vont réfléchir sur l'après-Etienne Tshisekedi wa Mulumba, décédé le 1er février 2017, à la Clinique Sainte Elisabeth de Bruxelles.

L'agenda de ces assises, comme il faudrait s'y attendre, s'articulera essentiellement sur deux points, à savoir : comment aborder les échéances électorales, telles fixées au 23 décembre 2018 et avec quels candidats ? Puis, il sera également question de pourvoir à la succession d'Etienne Tshisekedi pour la suite de la lutte jusqu'à la conquête du pouvoir d'Etat à l'aune des prochaines élections.

Mais, il n'est pas exclu que d'autres matières liées, spécialement, à la cuisine interne de l'Udps y soient abordées. Les dissensions et autres fracas du genre de cette affaire d'autres "Udps" à l'instar de la frange menée en solo par le tandem Tshibala - Loseke, ou même, celle que tente d'animer Valentin Mubake, seront aussi au menu de ces échanges. Comment, par exemple, vider ces types de contradictions internes ou les éviter à l'avenir ?

Au niveau des stratégies, la problématique des alliances politiques figurera aux premières loges de ces cogitations. Quel rapport l'Udps devra entretenir avec le Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au changement, selon que ses défis et perspectives doivent bouger en fonction de la dynamique du processus électoral ? Doit-on couper le pont ou continuer, maintenant que les plateformes sont en train de se choisir des candidats à tous les niveaux ? Voilà des préoccupations sur lesquelles les participants aux travaux de ce Congrès se doivent de trouver des solutions. Et, pour ce faire, ils n'ont pas droit à l'erreur.

La machine tourne

Tout se passera au siège situé à la hauteur de la 11ème Rue, à Limete. Une fois que l'épineuse question de financement a été résolue, le staff dirigeant de l'Udps a fixé, désormais, la tenue des assises du Congrès du 30 au 31 de ce mois de mars 2018. Toutes les dispositions ont été prises pour mobiliser les fédérations disséminées à travers le pays. Des invités, triés sur le volet, viendront de partout au monde. Ils vont répondre à ce rendez-vous qui, en principe, est appelé à régler un problème de taille, celui de la vacance à la tête du parti, depuis la disparition inopinée d'Etienne Tshisekedi à Bruxelles, le 1er février 2017 à la suite d'une embolie pulmonaire.

Ce congrès qui intervient après le Conclave de Johannesburg qui a confirmé la candidature de Moïse Katumbi à la présidentielle 2018, ferait que l'Udps, après d'intenses tractations, dévoile le nom de son propre candidat. Déjà, Félix Tshisekedi, le favori à la succession de son père, s'était, lui-même, autoproclamé candidat. Ce qui faire dire aux nombreux analystes que maintenant, de façon officielle, il sera simplement intronisé. Ainsi, celui-ci sera tenu d'entrer en contact avec d'autres candidats pour qu'au moment venu, l'on recherche un consensus de telle sorte que l'Opposition, si elle reste encore unie autour de la bataille pour l'alternance démocratique, se désigner un candidat commun qui affrontera le Dauphin que désignera, certainement, Joseph Kabila dont le deuxième et dernier mandat s'est achevé, le 20 décembre 2016 et à qui la Constitution n'offre plus de possibilité ni de briguer un troisième mandat, ni de s'éterniser indéfiniment au summum du pouvoir.

Revirement

Or, de ce côté-là, le Palu, l'un des principaux alliés de la Majorité Présidentielle, a choisi de traverser le Boulevard. D'aucuns parlent même d'un revirement spectaculaire. Le Parti du Patriarche Antoine Gizenga, après avoir convolé en justes noces avec cette Majorité, refuse aujourd'hui, plus d'une dizaine d'années après, de continuer à cheminer ensemble comme auparavant.

Changeant son fusil d'épaules et prônant le principe consistant à accepter la sincérité du piment plutôt que de se fier à l'hypocrisie du sucre, le Parti Lumumbiste Unifié tend la main au Mlc de Bemba et à l'UNC de Kamerhe en vue de la formation d'une nouvelle alliance électorale.

Il promet, du reste, de tirer toutes les conséquences pour ses légats encore engagés dans la gestion de certains postes au sein de l'appareil de l'Etat. Comme quoi, dans les jours à venir, ses cadres de la trempe de Martin Kabwelulu, pour ne citer que celui-là qui vient, d'ailleurs, de réussir avec maestria le coup de la révision du code minier sur fond des inquiétudes grandissantes des géants de son secteur, et de l'approbation du Président Kabila, seraient appelés, dorénavant, à s'en débarrasser.