En même temps, cette structure dirigée par Me Constant Mutamba estime nécessaire que le Chef de l'Etat recherche, de façon rapide, un compromis politique réévalué sur le processus électoral. Et ce, d'autant plus que la notoriété de l'Accord de la Saint Sylvestre parrainé par les Evêques de la CENCO se trouve intentionnellement affecté au regard des chamboulements intervenus dans le rang des protagonistes signataires dudit modus vivendi. Telle est, en effet, l'ossature de la correspondance, ci-incluse d'ailleurs, que la NOGEC a adressée au Président de la République, Joseph Kabila, hier mardi 13 mars 2018.

C'est pour cela, après avoir constaté un certain bouleversement ou chambardement politique dû, entre autres, au du Palu d'Antoine Gizenga de la MP ou encore suite à cette brouille qui règne, depuis quelques temps, au sein du Rassop, suivie d'une naissance de la nouvelle plateforme Pro-Katumbi, la Nouvelle Génération pour l'Emergence du Congo, NOGEC, appelle le Président de la République à remanier d'urgence le Gouvernement ainsi que toutes les autres institutions et services publics.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.