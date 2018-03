Madagascar: Semaine de la Francophonie - « Dis-moi dix mots sur tous les tons »

Ce 12 mars à Madagascar, le ministère de la Santé et ses partenaires signaient un document majeur,… Plus »

Les manifestations à l'Alliance Française durant la Semaine de la Francophonie visent ainsi à encourager le public à utiliser ces mots par le biais de jeux, d'expositions et d'ateliers divers. Les mercredis et les samedis seront consacrés à Un atelier d'écriture pour raconter une histoire en utilisant des enchainements subtils de ce vocable tournant autour de la voix, mais surtout l'utilisation de la parole, en contant des mots, de ces dix mots.

Chaque année, une thématique destinée à transmettre un message sur la langue française et dix mots l'illustrant sont choisis par les différents partenaires francophones à savoir la France, la Belgique, le Québec, la Suisse, et l'Organisation internationale de la Francophonie qui représente 80 États et gouvernements.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.