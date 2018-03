Madagascar: CGM Analakely - Jazz Club rend hommage à Eckehart Olszowski

Eckehart Olszowski a laissé un héritage culturel et artistique derrière lui.

Cinq mois sont écoulés depuis sa disparition, mais Eckehart Olszowski reste à jamais dans les cœurs de ses filleuls. Le jazz club CGM lui rendra hommage dimanche

Il était une fois un 8 octobre 2017, un jour bien sombre dans le paysage culturel. Eckehart Olszowski directeur du Cercle-germano-malagasy a rendu l'âme. Une énorme perte que le grand monde arrive à peine à digérer. Cinq mois après, le Jazz club CGM tient à rendre hommage à ce grand homme à qui le club doit son existence et sa pérennité.

En vingt ans, le club a produit bien des musiciens professionnels qui font le renom de la musique malgache du moment, notamment le jazz. Des Njaka Rakotonirainy, Andry Michael Randriantseva, Josia Rakotondravohitra, Jax Ravel... et bien d'autres encore. Dimanche, le big band donne rendez-vous à tous ceux qui ont connu de près ou de loin l'homme fort pour lui rendre hommage le temps d'un après-midi.

Dédicace. Les membres du jazz club Cgm interprèteront les morceaux qui tenaient à cœur à Olle. Selon Ranja Rasamoelisoa, coordinatrice des activités culturelles du cercle, « le répertoire se fera avec les morceaux qu'il aimait. L'on peut compter les « What a wonderfull world », « lanitra mangamanga » ou encore « Take 5 ». Entre deux titres, artistes et amis d'Olle témoigneront de leur partage avec Olle. L'on se remémorera de sa personnalité, de ses engagements, de son travail, son apport... Toutes ces choses qui nous rappellent sa générosité, son altruisme mais surtout ce qu'il a fait pour la promotion de la culture ces 34 dernières années» relate-t-elle.

Mentor. A rappeler que le Cercle-germano-malagasy fait partie des plateformes qui ont permis l'ascension de nombreux artistes. Presque tous les musiciens et artistes de Madagascar sont passés sur la scène du Cgm. La plupart ont par ailleurs, commencé sur ces planches avant de faire du succès à l'international. L'on peut compter Rajery le valihiste, Jax Ravel, le bassiste qui performe au Etats-Unis, et beaucoup de peintres d'artistes plasticiens, des danseurs et d'autres talents dans toutes les disciplines.