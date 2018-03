Congo-Kinshasa: Déclics !

opinion

Cela a été dit. La RDC, élections de décembre obligent, se trouve à l'heure du tout peut arriver. En effet, les opposants accusés de craindre d'affronter les urnes par bien de caciques de la Majorité Présidentielle, semblent avoir levé l'option surprise.

Celle de se mettre au pas pour prendre part, même à contrecœur -si les conditions sont réunies- aux prochaines joutes électorales. Après les consultations de Nangaa et ses compères au siège de la CENI, l'UNC de Kamerhe, le MLC de Bemba puis en quelque sorte l'AR avaient déjà donné le premier déclic envoyé comme une fusée qui donnait l'alerte : l'Opposition ne cédera pas totalement aux sirènes du boycott.

Un autre déclic vient sans nul doute du divorce du Palu d'Antoine Gizenga qui a officialisé son divorce avec la Majorité au Pouvoir pour se jeter dans les bras du couple UNC-MLC, une union générée, elle, aussi, sous le déclic qu'il fallait se réunir face aux Katumbistes et Tshisekedistes rassemblés dans le mastodonte Rassop/Limete. Mais, ce dernier a déjà des murs lézardés suite aux divergences déclenchées par la problématique du candidat commun-unique à la prochaine présidentielle. Donc, là encore un déclic a été enregistré dans le chef des politiques sur fond des désaccords électoraux.

Katumbistes et Tshisekedistes sont depuis toujours perçus comme des sérieux potentiels boycotistes des élections 2018 suite à leurs cahiers des préalables, avec pour les uns la question du retour de Moise Katumbi et pour les autres celle, entre autres, de la Transition Sans Kabila. Pourtant, depuis Jobourg, en Afrique du Sud, le G7 et autres ont quasiment pris à contrepied les pronostics. Certes, les conditions ne sont pas réunies. A tout dire, selon eux, le Pouvoir n'aura empilé, depuis le Centre Interdiocésain, que d'action sur actions qui fâchent leur entendement de l'application de l'Accord de la Saint Sylvestre. Néanmoins, aux termes des travaux de cette plateforme électorale nommée "ensemble pour le changement", l'option d'être de la partie dans la conquête du pouvoir par le biais des urnes est levée sans aucune équivoque.

Juin et juillet 2018, mois de la convocation du corps électoral, les anciens de Genval aujourd'hui sociétaires de Jobourg fixent rendez-vous à l'opinion nationale et internationale. C'est ici un déclic électoral de plus criant. Il va, sans conteste, avec sa série d'interrogations. Puisqu'ils soutiennent la candidature de Katumbi à la présidence, comment vont-ils faire ? Et, ce dernier qui dit revenir au pays à cap, comment va-t-il d'un coup de baguette faire disparaitre les poursuites contre lui et, par ailleurs, sa candidature sera-t-elle conforme aux règles du jeu fixées par la loi électorale ? Enfin, au sommet d'interrogations, il sied de réfléchir sur qu'est-ce que la plateforme "ensemble pour le changement" fera au cas où le Chairman ne réussira pas à franchir tous ces murs. Y a-t-il un dauphin, aussi, à attendre de ce coté ci ? Les curseurs sont posés sur les contours de ce déclic autant que d'autres.