Madagascar: Finances publiques - Formation pour les médias, organisée par l'UNESCO

Journalistes en formation à Antaninarenina, avec leurs formateurs.hnique, trop complexe ...

C'est avec de telles excuses que certains représentants de l'Administration publique découragent les journalistes à la recherche de réponses sur la transparence et la redevabilité, surtout lorsque l'on parle d'indicateurs économiques. Pour appuyer les médias et favoriser les missions d'investigations, l'UNESCO organise cette semaine, en partenariat avec l'Ordre des journalistes, un programme de formation axé sur plusieurs domaines sensibles, entre autres, la démocratie, les questions parlementaires, l'accès à l'information, etc. Hier, les séances portaient sur les finances publiques et le budget de l'Etat. Comment suivre l'élaboration de la loi de finances et s'assurer que la sincérité et l'équité soient respectées ?

Comment lire et interpréter les documents budgétaires ainsi que les données économiques publiées par l'Etat ? Comment évaluer la performance d'un Gouvernement dans la mise en œuvre d'une politique de développement... Autant de questions ont été abordées pour permettre aux journalistes participants de mieux suivre de près et de réagir correctement sur les informations liées à l'exécution budgétaire, ainsi que sur les différentes politiques de développement menées par les dirigeants. Cette formation qui se déroule à la salle de conférence de l'hôtel Le Pavé Antaninarenina se poursuivra jusqu'à vendredi.