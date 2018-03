Congo-Kinshasa: Conclave des "Katumbistes" en RSA - L'Udps/Limete garde son sang froid !

Du reste, contre toute polémique, Félix Tshisekedi a signifié que le rapprochement avec Moïse Katumbi existe depuis longtemps, en juin 2016, lors du Conclave qui avait réuni plusieurs membres de l'Opposition à Genval, en Belgique où est né le Rassemblement, à l'appel d'Etienne Tshisekedi. Resté égal à lui-même, il a indiqué que le tout récent rendez-vous entre l'ex-Gouverneur du Katanga et consorts à Johannesburg, en Afrique du Sud, n'entame en rien l'unité qui règne au sein du Rassemblement/Limete. L'Udps se préparerait en conséquence face à la situation politique au pays. Au moment opportun, la fille aînée de l'Opposition Rd. congolaise se décidera de postuler à la présidentielle seule ou, comme tous les autres partis politiques, en signant des alliances avec d'autres, a-t-on appris dans la foulée sur place. Sans ambages, Félix Tshisekedi en a profité pour lancer un appel franc à l'endroit de tous les combattantes et combattants de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, celui de cheminer selon la même idéologie que les dirigeants du parti.

Brandissant les statuts du Rassop, Félix Tshisekedi a fait savoir que chaque plateforme membre du Rassemblement des forces politiques et sociales et acquises au changement a la liberté d'afficher ses propres ambitions pour l'élection présidentielle en perspective, allusion faite à Moïse Katumbi. A en croire Tshisekedi fils, également Secrétaire Général Adjoint de l'UDPS chargé des relations extérieures, la candidature de Moïse Katumbi ne serait pas une surprise, surtout que les statuts du Rassop le permettent. D'ailleurs, la mémoire collective se souviendra que ce dernier s'était déjà déclaré candidat à la présidence de la République, du vivant même du Lider maximo, a-t-il rappelé.

L'homme était face à la presse samedi 10 mars 2018, au siège national de l'Union pour Démocratie et le Progrès Social, l'UDPS, situé à la hauteur de la 10ème rue, dans la Commune de Limete/résidentiel. Au cours de ce point de presse où il intervenait aux côtés du Secrétaire Général de l'UDPS, Jean-Marc Kabund, au sujet, entre autres, des relations avec Moïse Katumbi, il a laissé entendre haut et fort, que ce regroupement politique qu'il dirige n'est pas à confondre à une plateforme électorale.

