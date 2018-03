Madagascar: Elections FMF - Les footeux malgaches remercient Fatma et Ahmad

Le président de l'association des présidents des ligues, Jacques Ramaroson et Désiré Rakotoarimino confiant de l'issue de la négociation.

La FIFA a les regards rivés sur la vie du football malgache, et notamment sur la crise que connaît la FMF depuis le début du processus électoral. Ce surtout grâce à deux personnalités du football mondial, Ahmad, président de la CAF et de Fatma Samoura, Secrétaire Général de la FIFA. Une réaction de la FIFA-CAF qui a ranimé l'espoir des férus du ballon rond malgache. Dans le but d'empêcher la suspension de Madagascar de l'instance internationale du football, les émissaires de la FIFA-CAF sont sur place. Les envoyés du président Infantino rencontreront les protagonistes de la crise, les membres du comité exécutif de la FMF, le comité olympique malgache et le ministère de la Jeunesse et des Sports.

Les émissaires de la FIFA sont Segbé Pritchett, responsable des Associations membres des pays francophones, Véron Mosengo-Omba, le directeur FIFA des Associations membres et du Développement Afrique-Caraïbes et de Luca NICOLA, Manager FIFA des Associations Membres. Ce sera une mission conjointe FIFA/CAF. Segbé et Véron avaient été déjà mandatés par la FIFA pour une mission à la Fédération Malienne de Football (FEMAFOOT) en novembre 2017, à la fédération Ivoirienne de football en janvier 2018. Ces émissaires arrivent au pays pour constater de visu la réalité sur les problèmes concernant les irrégularités, de statuer sur les plaintes et doléances portant sur des cas de violations des dispositions du code électoral lors des procédures des élections au niveau de certains clubs et sections au sein de la FMF.

Mais surtout sur la suite du processus électoral au sein de la Fédération Malgache de Football (FMF). « Nous remercions la CAF et la FIFA d'avoir écouté nos doléances. Il ne faut pas que le football malgache ne sombre pas, surtout à la veille de la reprise des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2019. Nous espérons que ces émissaires vont analyser de très près cette situation pour la reprise des élections démocratiques » a fait savoir, Jacques Ramaroson, président de l'association des présidents de ligue. Un des faits qui a conduit à ce problème était la disqualification de plusieurs candidats dans les ligues de Vatovavy Fitovignany et de Haute-Matsiatra.

Les présidents des sections de V7V, de Haute-Matsiatra et de Bongolava sont déjà dans capitale pour étaler et expliquer la situation qui prévalait dans leur ligue. « La venue des ces émissaires de la FIFA-CAF est une lueur d'espoir pour nos présidents de section à la tenue des élections surtout après les deux reportées » a annoncé le collectif des présidents de section de V7V et de Haute-Matsiatra. Cette initiative est félicitée par la population fianaroise et de Manakara.