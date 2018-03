Madagascar: « Grande-Ile Guitares Talents » - Les cinq finalistes s'affronteront ce samedi !

Ce 12 mars à Madagascar, le ministère de la Santé et ses partenaires signaient un document majeur,… Plus »

Avant cette grande finale, Anjara, Herisetra, Jaykee, Misaina et Tamby devront faire une prestation à l'Is'Art Galérie et au Kudéta Anosy. Ils seront évalués selon leur performance sur scène et leur capacité à improviser. Le panel du jury est composé de Marc Demelemester lui-même ainsi que d'un grand nom de la musique malgache, Edgard Ravahatra. Initié par le grand Marc Demelemester, qui n'est nul autre que le guitariste du regretté Johny Halliday, « Grande-Ile Guitares Talents» a été organisée dans le but de promouvoir la musique et la culture rock à Madagascar. Les inscriptions au concours ont été clôturées le mois d'août dernier. Une centaine de participants a été enregistrée lors des premières sélections.

Place aux choses sérieuses ! Ce samedi 24 mars, les cinq finalistes du concours « Grande-Ile Guitares Talents » vont s'affronter sur la scène de l'Alliance française. Celui qui se sera démarqué et aura convaincu le jury, devient le lauréat de cette première édition et remporte la fameuse guitare Fender signée par l'unique Jimy Hendrix. Il gagnera également une tournée nationale.

