Madagascar: Antsirabe - Benny, Sammy, Nini, Sefo chantent « Lolo sy ny tariny »

Adepte des surprises, le groupe prévoit quelques invités durant les deux spectacles comme à l'accoutumée, sans pour autant dévoiler leurs identités à l'avance. Ambassadeur par excellence de la musique folk, country et variété, Lolo sy ny tariny fait partie des rares artistes à avoir traversé les épopées et ont forgé une notoriété au fil des ans. D'ailleurs, c'est l'âme même de ce concept, pour mettre tout le monde dans l'ambiance de ce qui est esprit « gasigasy », de la musique aux mets qui seront proposés durant la soirée. Les organisateurs pensent réitérer cet événement tous les mois, avec d'autres artistes.

Effectivement, ils retrouveront les fans d'Antsirabe à l'Espace Mihaja Andranovisy. Comme toujours, la bande restera fidèle à l'image de ces dernières années, en jouant du folk et mettre l'ambiance bonne enfant avec des instruments acoustiques. Une fois de plus, Benny, Bebey, Sefo et Sammy vont faire le bonheur des noctambules. Le groupe reprendra tous les tubes et les titres qui ont et continuent de faire le succès de Lôlô sy ny tariny, très appréciée des amateurs de folk.

