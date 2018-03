Mali: Pêche - Un projet d'appui de plus 5,2 milliards de FCFA financé par l'Union européenne

Cette indication a été donnée lors des travaux de la 2ème session du Comité de concertation et de suivi du Projet d'appui à la filière halieutique (PAFHa), tenus vendredi à Ségou.

Au Mali, les Régions de Ségou et de Mopti regorgent de potentialités considérables, en matière de production halieutique. Ainsi, dans l'objectif d'appuyer les acteurs du sous-secteur de la pêche, le Projet d'appui à la filière halieutique (PAFHa) a été créé.

Selon les initiateurs, le Projet d'appui à la filière halieutique s'inscrit dans les objectifs du Programme de renforcement de la sécurité alimentaire (PRORESA). Il est financé par l'Union européenne (UE) à hauteur de 8 millions d'euros, soit plus de 5,2 milliards de FCFA et mis en œuvre par l'Agence belge de développement (Enabel). Le PAFHa intervient à Ségou et Mopti où les potentialités de production halieutique sont considérables et entend contribuer à la réduction de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et améliorer les revenus des acteurs par un appui au développement de la filière halieutique.

Selon le représentant du ministre de l'Elevage et de la Pêche, Dr Boureima Traoré, les objectifs stratégiques du projet tiennent compte de certains axes prioritaires de la politique de développement de la pêche, à savoir l'amélioration de la productivité et de la compétitivité des productions.

L'augmentation de la résilience des systèmes de production face au changement, l'intensification de la pisciculture sous toutes ses formes et la facilitation de l'accès au financement des professionnels du sous-secteur de la pêche restent aussi des priorités pour le PAFHA.

En perspective, le projet initiera une action d'ampleur, en partenariat avec l'ONG Care international pour améliorer la durabilité de l'activité de pêche et financera également la réalisation d'espaces de vente, adaptés pour les mareyeuses.