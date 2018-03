Congo-Kinshasa: L'Ituri s'enfonce dans la crise

La filiale du plus grand fabricant de smartphones au monde négocie un accord pluriannuel pour acheter le… Plus »

Le conflit entre les agriculteurs de la communauté Lendu et les éleveurs Hema a déjà causé la mort de plusieurs dizaines de milliers de personnes entre 1999 et 2003. L'ampleur des violences a nécessité à l'époque l'intervention de la force européenne Artémis.

Cependant, le conseiller diplomatique du président congolais tente de relativiser la portée de ce conflit. "Quand il y a des opérations militaires, il est tout à fait normal que des populations internes se déplacent pour fuir les zones de combat. C'est un pays de plus de quatre cent groupes ethniques. De temps en temps, il y a ce genre de conflits. Mais l'essentiel pour nous, c'est que l'autorité de l'Etat soit rétablie. On a renforcé les capacités opérationnelles des forces armées de la RDC. C'est un conflit qui tend ver sa fin", a assuré Barnabé Kikaya Bin Karubi.

Face à la reprise des violences, la "Communauté iturienne de Kinshasa" a lancé lundi (12.03) un appel à l'aide à ces populations en détresse. Selon elle, les dernières violences "sont assez différentes de celles du conflit qui oppose les ethnies Hema et Lendu depuis des décennies. Le directeur exécutif de l'ONG "Justice Plus", estime qu'il s'agit de violences sur fond d'instrumentalisation politique et politicienne.

Dans la nuit de lundi à mardi, au moins une trentaine de personnes ont été tuées dans plusieurs villages de la province de l'Ituri. Selon un responsable administratif, cité par l'AFP, "des villages du territoire de Djugu ont été la cible d'une attaque. On a compté 30 morts. Il y a certainement d'autres corps dans la brousse. Les recherches se poursuivent". À en croire Willy Pilo Mulindro, "dans le village de Djo, les assaillants ont tué 10 personnes, à Gbi il y a 10 morts et à Takpa 19 personnes abattues. Ce qui fait au total 39 morts". Alors que la Radio Okapi fait état d'un bilan de 41 morts dans ce nouveau regain de violences, l'armée congolaise, elle, déclare qu'il n'y a pas eu de massacres.

Copyright © 2018 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.