Sénégal/Cameroun: Khalilou Fadiga - "Rigobert Song te découpait, mais toujours avec classe"

"El Hadj Diouf et Julio César, l'ancien du Real Madrid. Lui sortait jusqu'à l'heure des entraînements", a rappelé Fadiga, interrogé sur ses coéquipiers les plus fêtards.

Au sujet des plus fêtards, Khalilou Fadiga, qui a partagé avec El Hadj Diouf à la fois la Tanière et le club de Bolton, cite dans cette catégorie l'attaquant vedette de l'équipe nationale du Sénégal.

Song "est un gentleman casseur (rire). Tu le voyais arriver en courant, il prenait le ballon, toi, l'herbe et l'arbitre s'il était à côté. C'était esprit rugby : on se file coup de pied, de coude mais une fois terminé, c'est la bise. Il donnait sa vie sur le terrain", explique Fadiga dans l'édition de L'Equipe daté de dimanche.

Le capitaine des Lions Indomptables du Cameroun a été l'adversaire de Fadiga et des Lions du Sénégal lors de la finale de la CAN 2002 remportée par le Cameroun aux tirs au but (0-0) après 120 minutes de jeu, à Bamako (Mali).

A une question du quotidien L'Equipe sur le défenseur "le plus méchant" qu'il a eu à rencontrer au cours de sa carrière, Fadiga répond : "Ferdinand Coly, à Lens, c'était pas mal... Mais le plus agressif, c'était Rigobert Song. Il te découpait, mais toujours avec classe".

