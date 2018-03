Sénégal: La TFM invite son chroniqueur Songhé Diouf à présenter ses excuses

Selon l'avis, "un tel comportement est d'autant plus grave qu'il est attendu d'un présentateur qu'il exerce son rôle qui est de rappeler à l'ordre les participants à l'émission et de faire la police de son plateau".

Or, ajoute le CNRA, "de tels propos sont d'une gravité extrême si l'on sait que des femmes sont violées, violentées et tuées, mises au ban de la société, rejetées par leurs familles ou données en mariage à leur violeur ; données en mariages précoces ou forcés à la suite de viol".

"La conception de la programmation audiovisuelle se fait dans le strict respect de la réglementation qui, surtout en matière de traitement de sujets touchant l'honneur et l'intégrité de la personne humaine, exige un profond sens de la responsabilité et une préparation particulière de la part des intervenants à l'antenne", relève le document du CNRA.

"Quand on commet une erreur, on doit avoir l'humilité de la reconnaître et de présenter ses excuses", a commenté le responsable de la chaîne qui intervient lui-même dans l'émission "Jakaarlo bi" lancée il y a quatre ans.

