– En marge de la semaine mondiale de l'harmonie interconfessionnelle de 2018, Open Society Initiative for West… Plus »

Wally Seck, Yoro Ndiaye, Baaba Hamdy, entre autres artistes étaient présents à la cérémonie qui coïncidait avec l'anniversaire de l'artiste qui n'a pas été sobre. En plus de la prestation du groupe théâtrale Espoir de la banlieue, le comédien Kouthia et les chants des griots aussi ont ravi le public.

Dans l'avant-goût du film visionné, on y voit des artistes comme Baaba Maal, Yoro Ndiaye, Wally Seck, le philosophe Babacar Mbaye Diop etc., témoigner de la personnalité et de la richesse des œuvres de Thione Seck.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.