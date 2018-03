Sénégal: Campagne de commercialisation de l'arachide - Pape Abdoulaye Seck rassure les agriculteurs

– En marge de la semaine mondiale de l'harmonie interconfessionnelle de 2018, Open Society Initiative for West… Plus »

De ce fait, il félicite et se réjouit de la présence d'ADETA qui est un compagnon fidèle du monde rural sénégalais, les sociétés privées présentes et de la banque nationale du Sénégal chargée du financement de l'agriculture.

La 11ème édition du Salon international des industries et techniques Agro-alimentaires (SIAGRO), a ouvert ses portes, hier, mardi 13 mars sous la présence du Ministre de l'agriculture et de l'équipement rural, Pape Abdoulaye Seck.

A l'occasion de la 11ème édition du salon international des industries et techniques Agro-alimentaires, qui ouvre ses portes du 13 au 16 mars à Dakar au Cices, le Ministre de l'agriculture et de l'équipement rural a rassuré les paysans sur la campagne arachidière. Ainsi, il déclare que 52 milliards sont mis à la disposition de Sonacos pour l'achat de 170 000 tonnes d'arachides.

