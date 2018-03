Kenya: Le Bureau des Nations Unies à Nairobi lance un programme de vélos en libre-service

communiqué de presse

La semaine dernière l'Office des Nations Unies à Nairobi et Mobike, la plus grande société de partage de vélos au monde, ont lancé un programme de partage de vélos sur le campus de l'ONU à Nairobi.

Le nouveau système permet aux employés et aux visiteurs d'utiliser gratuitement ces vélos au sein du campus, les temps de déplacement des itinéraires qui étaient auparavant effectués à pied sont par conséquent considérablement réduits.

Le lancement du système a eu lieu quelques jours avant la Semaine africaine de la mobilité propre, qui se tiendra du 12 au 16 mars. La Semaine présentera une série de forums et de panels pour promouvoir le transport propre à travers l'Afrique. Des experts des secteurs public et privé se réuniront pour discuter d'un éventail de sujets liés aux transports et mettre en évidence des solutions potentielles alors que les populations du continent adoptent des formes de transport motorisées.

Erik Solheim, directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement, dirige la promenade inaugurale autour du campus. Contrairement à la plupart des services de partage de vélos, le système des Nations Unies est gratuit et ne nécessite pas d'application pour déverrouiller et utiliser les vélos.

Des étudiants et enseignants kenyans et de l'école primaire de Milimani ont été invités à essayer les vélos au côté du personnel de l'ONU. Les nouveaux vélos, déjà utilisés pour le transport, feront également partie d'une vitrine de vélo-partage prévue pour la Semaine africaine de la mobilité propre.

Erik Solheim et Sahle-Work Zewde, directrice général du Bureau des Nations Unies à Nairobi, posent avec des élèves de l'école primaire de Milimani après la balade en vélo.

Les vélos sont fournis par la société Mobike basée à Beijing, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement. L'entreprise, pionnière du système de partage de vélos libre-service (dépourvus de zone de stationnement obligatoire), est maintenant opérationnelle dans 14 pays. En décembre 2017, Mobike a reçu la plus haute distinction environnementale de l'ONU, le Prix Champion de la Terre, dans la catégorie de la vision entrepreneuriale. Grâce à la technologie mobile, le partage de vélos est désormais plus facile que jamais et gagne en popularité dans le monde entier comme solution de transport neutre en carbone.

