Cote d'Ivoire: Orabank reçoit un appui de 26,2 milliards Fcfa de la Société Islamique de Développement

C'est aussi parce que nous partageons les mêmes convictions que nous sommes fiers de ce partenariat. C'est notamment en finançant le secteur privé que l'Afrique créera encore plus de richesses et d'emplois.

On estime en effet que les PME représentent entre 20 et 30 % du PIB des pays africains contre environ 60 % dans les pays développés.

Les PME sont la clé de la croissance inclusive et du décollage africain, or elles sont pour l'instant les grandes oubliées des acteurs bancaires traditionnels.

Ces fonds vont permettre à Oragroup, via ses filiales Orabank Gabon, Orabank Togo et Orabank Côte d'Ivoire,Guinée Bissau,Mali, Niger et au Sénégal de financer de manière exclusive dans les prochains mois, des projets éligibles portés par des petites et moyennes entreprises (Pme) opérant dans les pays membres de la Sid. L'accord prend la forme d'un contrat de Wakala entre la Sid et chacune des filiales sélectionnées.

