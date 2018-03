Congo-Brazzaville: Lutte contre les antivaleurs - Des jeunes sensibilisés à la paix

Le gouvernement centrafricain et le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR)… Plus »

Ce mouvement citoyen qui prône la paix se fixe comme objectifs de lutter contre la pauvreté, le chômage et la délinquance juvénile ; promouvoir les talents et les compétences en valorisant l'excellence chez les jeunes ; encourager l'esprit de l'entreprise et d'auto-prise en charge ; lutter contre les antivaleurs telles que l'insécurité, la corruption, le tribalisme, le banditisme des jeunes...

La journée de sensibilisation à la paix, selon le coordonnateur général de la Cojecop, Michael Dandu Mondonga, se tient dans le cadre de la campagne de paix que mène ce mouvement citoyen à travers toute la République. Il s'agit d' appeler les jeunes à être non pas des marche-pieds des politiciens en mal de repositionnement mais des artisans de paix et acteurs de développement. La Cojecop, soutient Michael Dandu Mondonga, s'est engagée résolument « dans l'encadrement de la jeunesse pour la sauvegarde de la paix, gage du développement harmonieux de la RDC ».

Plus de deux mille participants sont attendus à la campagne dénommée "Jeune pour la paix" qu'organisera, le 31 mars à Kinshasa, notamment à la Fikin dans la commune de Lemba, le mouvement citoyen Coalition des jeunes consciencieux et patriotes (Cojecop).

