Congo-Brazzaville: UNESCO - Un premier Congolais à la chaire des sciences de l'éducation

Samuel Maweté est né le 9 mars 1954. Il est professeur titulaire (Cames), chef de département des formations doctorales, coordonnateur de la chaire-Unesco en sciences de l'éducation, en même temps, coordonnateur du centre de pédagogie universitaire et du réseau ouest et centre africain de recherche en éducation, Rocare-Congo.

La chaire-Unesco de sciences de l'éducation pour l'Afrique centrale, option didactique des disciplines et évaluations, fait partie aujourd'hui des écoles doctorales de l'université Marien-Ngouabi. Elle vise, entre autres objectifs, à contribuer au perfectionnement et à la promotion scientifique et sociale des chercheurs de la région, à la constitution d'une expertise régionale de haut niveau dans le domaine, ainsi qu'à l'amélioration de la formation professionnelle des cadres de l'enseignement de 3e cycle à l'université Marien-Ngouabi et dans la sous-région.

