Congo-Brazzaville: Mongala - Caritas appuie des ménages engagés dans la lutte contre les catastrophes

Six cents familles vulnérables de la ville de Bumba viennent d'être aidées en moyens d'existence et de production pour la diversification de leurs sources d'alimentation et de revenus.

Le 10 mars, deux cents ménages ciblés du site d'Ebonda (localité située à environ 9 km de Bumba), dans la province de la Mongala, ont reçu des intrants agricoles et de pêche au couvent des Frères de la paroisse Saint-Joseph, à raison de cent cinquante pour les agriculteurs et cinquante pour les pêcheurs. L'activité cadre avec le Résultat 3 du Programme d'appui à la résilience des communautés vulnérables aux risques de catastrophes, financé par le gouvernement belge /DGD, à travers la Caritas International Belgique.

La cérémonie a été rehaussée de la présence du chef du Groupement Bopoto/Ebonda et de Juliette Maquart (responsable des programmes de la CI.be), en mission de supervision dans la province. En fait, ce projet de deux ans se déroule dans la province de la Mongala, plus spécifiquement dans les territoires de Lisala et de Bumba.

Prenant la parole à cette occasion, l'abbé Bienvenu Mombenga, superviseur dudit programme au sein de la Caritas Lisala, a noté que cette distribution fait suite à celle organisée deux jours plus tôt dans les trois autres sites de Lisala (Lisala-Mokaria, Konga, Umangi). Les mêmes distributions ont eu lieu dans les quatre sites de Lolo (Lolo, Lundu, Loloka et Ekama), faisant un total de deux mille ménages pour les dix sites du projet, dans la province de la Mongala.

Ainsi, trois sites étaient concernés à Bumba : Molua, Nzongo et Ebonda, avec deux cents ménages bénéficiaires chacun. ll est question de diversifier et de protéger les sources d'alimentation et de revenus des ménages accompagnés contre les aléas climatiques, grâce à l'adaptation du système d'exploitation agricole et de pêche. Ce qui a fait dire à la responsable de programmes de la Caritas International Belgique, Juliette Maquart, que « la distribution d'aujourd'hui n'est pas à inscrire dans le contexte d'une aide humanitaire. Il s'agit plutôt d'un projet de développement ».

Ce projet a consacré une bonne partie de sa première année à former des personnes ressources dans chacun des sites ainsi que les équipes de mise en œuvre du programme, à la gestion communautaire des risques de catastrophes et les moyens de lutte, appelés actions de petites envergures.