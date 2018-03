Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite direct Ligue 1 - Le FC Kondzo dans le dur

Le gouvernement centrafricain et le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR)… Plus »

Le FC Kondzo a été respectivement battu sur le terrain (0-1) par la JST, (1-2) par l'Etoile du Congo, l'AC Léopards et Tongo FC, (0-5) face aux Diables noirs, (0-2) face à V Club Mokanda. Il a même perdu le match face à l' AS Otoho, comptant pour la 6e journée, par forfait. Ses joueurs ne se sont pas rendus à Owando pour une affaire de primes. Conséquence, le FC Kondzo avait écopé d'une amende de quatre cent cinquante mille F CFA. Quatorzième dans un championnat à seize équipes, le FC Kondzo (quatre points) doit vite se relever pour sa place dans l'élite.

Après avoir réussi à sauver sa saison, cette équipe a vite perdu ses repères. La victoire à Pointe-Noire (1-0) face à Nico-Nicoyé lors de la première journée du championnat national, n'était qu'un trompe-l'œil. Depuis lors, cette équipe n'a plus vécu ses moments de gloire, collectionnant sept défaites sur huit matches disputés plus un nul blanc face à La Mancha.

C'est la crise de résultat que traverse le football club Kondzo. C'est aussi sa pire série depuis plus de cinq ans. Quinzième lors de la saison 2016-2017, le FC Kondzo était obligé de passer par les barrages pour assurer sa présence dans les élites. Battu à l'aller (1-2) par les Jeunes du Centre d'études et sport La Djiri, le FC Kondzo avait gagné la manche retour par forfait après le rapport des officiels, qui confirmait le lancement de pierres et de chaises par les supporters ayant aussi envahi l'aire de jeu, occasionnant l'arrêt de la partie, à la 31e mn. Le FC Kondzo menait alors (1-0).

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.