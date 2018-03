Congo-Brazzaville: Enseignement général - Le gouvernement japonais finance des projets porteurs à Brazzaville

Le gouvernement centrafricain et le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR)… Plus »

La directrice de cet établissement, bénéficiaire des cantines scolaires du Japon à travers le PAM depuis 2016-2017, la communauté des parents et l'inspecteur, chef de la circonscription scolaire d'Ignié, en sont conscients. « Nous sommes très ravis de ce que vous faites pour le Congo, parce que ces vivres font du bien aux enfants et aux parents. 2013-2014, nous étions à deux cents élèves, maintenant ils ne font que s'accroître, grâce aux produits PAM. Les vivres qu'on nous livre ici sont souvent de bonne qualité, appréciés par les parents et les élèves eux-mêmes, surtout la bonne qualité de la sardine .», a apprécié Firmine Sama, directirce de cet établissement, ancienne annexe de l'école de Kintélé.

L'année dernière, le meilleur élève des centres de rescolarisation au Certificat d'études primaires et élémentaires est sorti de Ngamakosso, en la personne de Rizanie Nianga. De quoi susciter un engouement de la part des animateurs. « Les différents ateliers de renforcement de capacités organisés par notre tutelle avec l'appui de l'Unicef auxquels nous prenons part, chaque année, améliorent à n'en point douter nos connaissances sur la pratique de l'acte pédago-andragogique et sur la gestion de nos structures. Je remercie la coopération Congo-Japon-Unicef. Soyez rassurés que nous saurons préserver ce patrimoine de rescolarisation, l'école de la deuxième chance. », s'est engagé Mahias Ewé.

Fruit du projet « Autonomisation des jeunes en dehors de l'école », le Centre de rescolarisation de Ngamakosso, dans le 6e arrondissement Talangaï, est une initiative commune des gouvernements congolais et japonais avec l'appui de l'Unicef. Financé par le Japon, ce centre érigé dans l'enceinte de l'école primaire de Ngamakosso compte un bâtiment comprenant quatre classes et un bloc administratif. Mis en service, en mars 2014, avec un effectif de quarante apprenants dont dix-neuf filles, le chiffre a actuellement quadruplé. Selon son directeur, Mathias Ewé, le centre compte cette année cent quatre-vingt-onze apprenants dont cent quarante filles, pour quatre enseignants parmi lesquels deux bénévoles, en attente de leur prise en charge par les pouvoirs publics.

