Congo-Kinshasa: Obsèques de Rossy Mukendi - Une seconde autopsie retarde la levée de corps

La filiale du plus grand fabricant de smartphones au monde négocie un accord pluriannuel pour acheter le… Plus »

Annoncée initialement pour ce 15 mars, la levée de corps de Rossy Mukendi est reportée à une date ultérieure. Ce qui remet à plus tard, sans aucune précision sur la date, les obsèques de cet activiste des droits de l'homme, au grand dam de ses proches. Dans la commune de Lemba où le défunt a évolué, c'est un peu la consternation. L'attente se fait longue. Après la messe de suffrage du 6 mars organisée par les mouvements citoyens en hommage à l'un des leurs abattu le 25 février dernier par un élément de la police à la suite d'une marche initiée par les laïcs catholiques, d'aucuns ont cru que les choses pouvaient aller très vite. Que non ! On en est encore à tergiverser sur la question d'autopsie.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.