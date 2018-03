– En marge de la semaine mondiale de l'harmonie interconfessionnelle de 2018, Open Society Initiative for West… Plus »

Nichée dans une alcôve naturelle de la baie de Popenguine et à l'abri des regards, cet édifice confortable qui n'a pas les dimensions imposantes du palais de la République, reste encore la seconde résidence des chefs de l'État sénégalais depuis près de soixante ans.

Et, depuis l'indépendance du Sénégal, le palais de la République qui est la résidence du chef de l'État, est occupé à ce titre par les présidents Léopold Sédar Senghor de 1960 à 1980, Abdou Diouf de 1980 à 2000, Abdoulaye Wade de 2000 à 2012 et Macky Sall depuis le 3 avril 2012.

Comme pour dire que le président Wade et son successeur semblent être en phase dans leur volonté de construire une nouvelle annexe du palais de la République, malgré l'existence de deux autres à Popenguine et à Gorée.

