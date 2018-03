Sénégal: Accés des femmes au foncier à Mbour - L'applicabilité de la loi encore préjudiciable

– En marge de la semaine mondiale de l'harmonie interconfessionnelle de 2018, Open Society Initiative for West… Plus »

D'ailleurs, une organisation non gouvernementale voulant financer un groupement de femmes de Balabougou Sidy Diallo, dans la commune de Nguéniène, pour des activités maraîchères dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et la fixation des jeunes filles dans leur terroir attend encore de voir les ayants droit disposer de lopins de terre pour mettre à disposition l'argent.

Les hommes sont plus que présents Autour des bassins de rétention. C'est le cas de ceux de Nianing et de Pointe-Sarrène qui ont fini de faire leurs preuves dans les productions maraichères (oignons, pommes de terre, patates, salade... ) Seulement, la présence féminine y reste symbolique. Des préjugés éloignent encore les femmes de la terre.

La loi sur l'accès au foncier connaît encore une applicabilité préjudiciable aux femmes. Du reste, c'est le point de vue de Madame Diallo née Maty Badiane, responsable d'association féminine et a en charge de la question genre à l'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Mbour II.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.