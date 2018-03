Mali: Sabotage du barrage de Djenné - Une négligence coupable

Lors du débat politique de radio Kledu du jeudi dernier, et qui avait comme invité Mamadou Igor Diarra, ce… Plus »

Pour qui connaît l'histoire du seuil de Djenné depuis la phase projet à nos jours, on devrait le protéger à tout prix. Il est urgent de recenser tous les ouvrages sensibles du pays pour les protéger. Dans tous les cas, les responsables chargés de la défense et de la sécurité doivent répondre de cette négligence.

Plus grave, il y a quelques semaines, le maire de Djenné, la société civile et d'autres leaders ont tenu de vives voix à dire au gouverneur de Mopti de prendre des dispositions pour la sécurisation du site de Djenné. Ce à quoi, le gouverneur avait répondu que le barrage de Djenné est sécurisé, seulement elle n'est pas visible. Le résultat est là ! Quelle légèreté ?

Ce qui est arrivé à Djenné le jeudi dernier relève de la négligence et de légèreté dans la gestion des affaires publiques. On pourrait demander des comptes aux responsables de la Défense, de la Sécurité intérieure et par ricochet de l'Agriculture, pour n'avoir pas pris des dispositions, afin de sécuriser l'ouvrage.

