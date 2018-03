Algérie: CAF Ligue des Champions - Le MC Alger déterminé à se qualifier

Après la belle victoire contre le MCO lundi dernier, le MC Alger se concentre désormais sur la CAF Ligue des Champions. Samedi, dans son antre du 5-juillet, le Mouloudia accueille les Nigérians du MFM FC pour le compte des 16es de finale retour de la compétition.

Apres avoir encore une fois confirmé sa bonne santé sur le plan offensif en atomisant le MC Oran (4-0), le MC Alger voudrait poursuivre sur cette dynamique en Ligue des Champions d'Afrique.

« Maintenant, il nous reste huit matchs pour la fin de cette saison. Si on veut ce titre, il faudra gagner tous ces matchs, car l'écart est de huit points maintenant du leader et on n'a pas droit à l'erreur. D'abord, on doit se qualifier pour la phase des poules de la LDC, ensuite on se consacrera seulement pour le championnat sans oublier la coupe d'Algérie. Une chose est sûre, on fera tout pour offrir le titre à notre formidable public », a confié le joueur du MC Alger Walid Derrardja.

En 16es de finale (aller) de la C1 face aux Nigérians de MFM FC, les Mouloudéens se sont inclinés (2-1) à Lagos. Ce samedi, les Rouge et Vert comptent bien refaire leur retard. « Je pense que le but qu'on a marqué au Nigeria aura son pesant d'or lors de ce match retour à Alger. On va jouer ce match avec la même fougue et détermination. On espère encore marquer beaucoup de buts pour se qualifier et aussi procurer de la joie et du plaisir à nos supporters ».

Le Mouloudia version Bernard Casoni est en train d'impressionner avec du beau jeu parfois spectaculaire, qui a fini par attirer les grandes foules, dont l'espoir est de voir leur équipe s'adjuger un titre à la fin de la saison.