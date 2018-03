Maroc: Rallye Aïcha des Gazelles - C'est parti pour la 28ème édition!

Plus de 300 femmes s'apprêtent à prendre le départ du Rallye Aïcha des Gazelles, au Maroc, un rallye 100 % féminin dont la 28e édition va se dérouler du 16 au 31 mars (2 500 kilomètres).

Des femmes de 20 à plus de 60 ans, de 16 nationalités différentes vont faire preuve de concentration, ténacité et d'une grande humanité pour se retrouver dans le désert et devenir «Gazelles». Célébrités, chef d'entreprises, ingénieures, gendarmes, étudiantes, mannequins... elles viennent de tous les horizons et relèveront le même défi: faire le moins de kilomètres sur le parcours de chaque étape jalonné de balises dans le désert marocain. Sur 2500 kilomètres, elles devront s'orienter et franchir les obstacles à bord de leur véhicules tout terrain. Ces femmes partagent la même soif de défi et les mêmes valeurs de courage, de ténacité, et pour la bonne cause !

Aux volants de leurs 4×4, crossover, camion, quad, moto ou véhicules électriques, les 165 équipages prendront le départ samedi à Nice. Il s'agit d'un rallye unique et inégalé basé sur la navigation hors-piste, sans GPS, ni applications smartphone, mais uniquement avec des cartes, une boussole et une règle. Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc repose sur une navigation à l'ancienne.

Les Gazelles partiront de Nice. Après une journée de préparation, rejoindront le Maroc le 17 mars avant de sillonner le désert jusqu'au 31 mars pour la remise des prix et une soirée exceptionnelle à Essaouira.

Les dates du Rallye Aïcha des Gazelles

16 mars, une animation en gare de Nice et collecte de dons pour l'association Coeur de Gazelles

17 mars, départ officiel du rallye depuis Nice

du 18 au 20 mars, transfert vers le Maroc en bateau (Sète - Tanger)

du 21 au 29 mars, rallye au Maroc en 6 étapes, dont 2 étapes marathon en 2 jours

30 mars, transfert vers Essaouira

31 mars, arrivée officielle sur la plage d'Essaouira et remise des prix