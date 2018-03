Afrique: Binta Touré Ndoye décroche un financement de 40 millions d'euros de la SID pour Orabank

ORAGROUP que dirige Mme Binta Touré Ndoye vient de décrocher un financement consistant. Ce holding du groupe bancaire Orabank, annonce la réception de 40 millions d'euros suite à l'accord de financement signé avec la Société Islamique de Développement (Sid) en décembre 2017.

Il est précisé que ces fonds vont permettre à Oragroup, via ses filiales Orabank Gabon, Orabank Togo et Orabank Côte d'Ivoire (ainsi que les succursales d'Orabank Côte d'Ivoire au Burkina Faso, en Guinée Bissau, au Mali, au Niger et au Sénégal), de financer de manière exclusive dans les prochains mois, des projets éligibles portés par des Petites et moyennes entreprises (Pme) opérant dans les pays membres de la SID.

Un communiqué qui nous ait parvenu précise que l'accord prend la forme d'un contrat de Wakala entre la SID et chacune des filiales sélectionnées.

A travers la même source, Mme Binta Touré Ndoye, Directrice générale d'Oragroup déclare : « Avec cette ligne de financement, nous allons augmenter significativement notre impact sur le développement économique de la région : création d'emplois, industrialisation de nos économies, transformation locale et création de valeur, redistribution de la richesse, lutte contre la pauvreté, émergence d'une classe moyenne... »

Elle ajoute que les PME sont la clé de la croissance inclusive et du décollage africain, or elles sont pour l'instant les grandes oubliées des acteurs bancaires traditionnels. Ce programme avec la SID va nous permettre de faire un pas supplémentaire dans cette direction avec une plus grande inclusion financière.

Salah Babale, Chef de Division, Département du Développement des Institutions Financières de la Société Islamique de Développement, quand à lui, fait part de la satisfaction de l'engagement SID à s'engager dans cette opération.

A son avis, Oragroup est un groupe bancaire panafricain qui a développé une réelle expertise pour suivre et évaluer les risques liés au financement des PME.

Selon lui, leur engagement s'explique aussi par le fait que les deux structures partagent les mêmes convictions. Et estime que « c'est notamment en finançant le secteur privé que l'Afrique créera encore plus de richesses et d'emplois.

Nous continuerons de soutenir les acteurs qui permettront la diversification économique et, à terme, l'industrialisation du continent ».