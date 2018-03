Cameroun: MASA 2018 - Abidjan aime Lornoar

Une demi-heure de joie, de fête et de tape-à-l'œil pour l'artiste, qui dans ce Marché des arts du spectacle d'Abidjan a sans doute brillé devant plusieurs promoteurs de festivals et d'événements culturels.

Sa prestation n'a duré que trente minutes, mais la chanteuse a misé sur un répertoire de cinq chansons sélectionnées pour chauffer les très exigeants mélomanes d'Abidjan. Des morceaux comme « Tit i dam », « Vivant », « Njouck », « Meyi ma loungbe » et « Zen » ont arraché des pas de danse aux spectateurs, emportés par les rythmes bikutsi et zulu de cette digne fille du pays Eton.

Donc Lornoar, aidée du doigté de musiciens talentueux, de son tonus et de sa voix aussi roque que puissante, a conquis plus d'un cœur parmi la centaine de spectateurs du bord de la lagune.

Aucun artiste peut-être, mais pas Lornoar. La chanteuse camerounaise, accompagnée d'instrumentistes de génie comme André Manga à la basse, Michel Mbarga à la guitare et Georges Onguéné aux percussions, a su maintenir cette flamme déjà bien chaude dans le cœur du public. L'énergie surréaliste qu'on lui connaît et lui reconnaît sur les plus grands podiums du continent et de l'étranger, a ressurgi au moment propice.

Il faut bien l'avouer, la mission était presque impossible. Monter sur scène après le groupe béninois « 10 volts » et l'électricité de sa musique, mélange de salsa et de sonorités traditionnelles ? Aucun artiste ne l'aurait souhaité, tant cette troupe de près de 15 musiciens a mis une ambiance de folie à l'Esplanade lagunaire du palais de la culture d'Abidjan lundi dernier.

