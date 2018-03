Angola: La centrale hydroélectrique de Luachimo quadruple la production

Lors de la visite de trois heures et demie, João Lourenço a également visité l'École de formation des techniciens de santé. C'est une unité en construction qui est conçue pour avoir 19 salles de classe, cinq laboratoires et un internat pour 120 étudiants.

On estime que la ville de Dundo ait besoin d'une consommation d'électricité inférieure à 17 MW, tandis que plus de 250 travailleurs sont engagés dans l'exécution des travaux. La construction de l'hydroélectrique remonte à 1950. Elle a commencé à fonctionner en 1957. Pendant la visite à Dundo, capitale de Lunda Norte, le Président João Lourenço a pris contact avec le système de traitement d'eau.

Pour en savoir plus sur les progrès du projet, bénéfique à plus de 10.600 familles, le Président de la République, João Lourenço, était sur la place, malgré la menace d'une forte pluie.

