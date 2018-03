Angola: Mise en relief de l'engagement des premiers présidents du pays et de Cuba

Luanda — Le rôle joué par António Agostinho Neto et Fidel Castro Ruz, premiers présidents de l'Angola et de Cuba dans la lutte pour la liberté et l'indépendance de certains pays africains, a été salué dans un discours prononcé mercredi dans le quartier du quartier Kinanga, district d'Ingombota, à Luanda.

La reconnaissance a été faite lors d'une conférence tenue au Mémorial António Agostinho Neto sous le thème "Neto et Fidel: une amitié qui a contribué à la libération de l'Afrique".

Le conférencier a été secrétaire général de l'Association d'amitié Angola et Cuba, Fernando Jaime qui a fait une rétrospective sur les actions de l'intervention cubaine, depuis janvier 1961, qui s'est étendu à de nombreux pays africains, aboutissant à l'indépendance de l'Angola et la libération d'autres, principalement d'Afrique australe.

A son tour, l'ambassadrice de Cuba en Angola, Ester Gloria Cardena, a déclaré que les sentiments de solidarité entre les deux dirigeants représentent l'histoire des peuples qui ont décidé de se battre pour le droit d'être libre, aidant également d'autres pays.

La conférence a été conçue pour réfléchir sur la récupération de valeurs telles que l'amitié et la liberté, visant à construire une société moderne, active et solidaire où la conscience patriotique et la courtoisie devraient être le point de départ.

Au cours de la conférence organisée par le Centre culturel Agostinho Neto du quartier Operário, des artistes angolais et cubains ont chanté plusieurs chansons de style trova.

Des membres de l'Exécutif, des forces armées angolaises, de la police nationale, d'anciens étudiants angolais à Cuba et de l'Organisation des pionniers d'Agostinho Neto (OPA) ont participé à la rencontre.