Congo-Kinshasa: Des magistrats et enquêteurs formés sur la protection des victimes et des témoins

communiqué de presse

Goma, le 14 mars 2018 - Comment protéger les Victimes et témoins lors des enquêtes sur les crimes économiques et environnementaux liés aux conflits armés en RDC ? Cette question était au centre d'un atelier qui a réuni du 12 au 14 mars 2018, à Goma (Nord-Kivu), une trentaine de magistrats, enquêteurs civils et militaires venus de Goma, Lubero, Rutshuru, Beni et Kinshasa.

Pendant trois jours, les délégués du gouvernement provincial, de la justice civile et militaire, ainsi que de la société civile environnementale et des droits humains se sont familiarisés avec les techniques d'investigation en rapport avec ces crimes qui sont liés aux activités des groupes mafieux.

Organisée par la MONUSCO en collaboration avec l'Institut des Etats-Unis pour la paix, cette session de formation avait également comme objectif le renforcement des capacités des participants en matière de protection des acteurs de l'enquête, à savoir les victimes, les témoins et les enquêteurs.

Le chargé de programme au sein de l'Institut de Paix des Etats-Unis, co-organisateur de l'atelier, M. Steve HEGE, explique que ce programme comprend deux volets principaux. Il s'agit premièrement des formations et deuxièmement de l'assistance technique et accompagnement aux cas prioritaires déjà identifiés par les autorités civiles et militaires.

«Nous sommes là pour les accompagner et porter certains conseils, une assistance dans la mise en œuvre des enquêtes. Nous avons deux conseillers légaux placés au niveau de la MONUSCO visant toujours à établir une bonne synergie avec d'autres partenaires de la justice congolaise, notamment la section justice de la MONUSCO et le PNUD, il y a un qui est basé à Goma et un autre qui est à Bukavu», a-t-il ajouté.

Une session de formation similaire est programmée du 15 au 17 mars courant à Bukavu.