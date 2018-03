Afrique: Journée FIFA - Vingt-six Léopards de la RDC convoqués contre la Tanzanie

Et les attaquants convoqués pour cette rencontre sont Yannick Bolasie (Everton/Angleterre), Junior Kabananga (Al-Nasr/Arabie Saoudite), Firmin Mubele Ndombe (Toulouse/France), Paul-José Mpoku (Standard de Liège/Belgique), Cédric Bakambu (Beijing Gouan/Chine), Benik Afobe Tunani (Wolverhampton/D2 Angleterre) et Britt Assombalonga (Middlesbrough/D2 Angleterre).

La liste se compose des gardiens de but Parfait Mandanda (Charleroi/Belgique), Joël Kiassumbua (Lugano/Suisse) et Matampi Vumi Ley (sans club). Les défenseurs convoqués sont Joe Issama Mpeko (Mazembe), Jordan Ikoko (Guingamp/France), Fabrice Nsakala (Alanyaspor/Turquie), Glody Ngonda Muzinga (V.Club), Arthur Masuaku (Westham/Angleterre), Chancel Mbemba Mangulu (Newcastle/Angleterre), Wilfried Moke (Konyaspor/Turquie), Yannick Bangala Litombo (V.Club) et Christian Luyindama Nekadio (Standard de Liège/Belgique), et Aaron Tshibola (Kilmarnock/Ecosse).

Les Léopards de la RDC joueront, le 27 mars à Dar-Es Salaam, face aux Taifa Stars de la Tanzanie en amical Fifa. Le sélectionneur des Léopards, Florent Ibenge, a publié récemment une liste de vingt-six joueurs pour cette rencontre. On y retrouve un nouveau joueur, le défenseur Aaron Tshibola de Kilmarnock en Ecosse, alors que certains anciens reviennent comme le gardien de but Parfait Mandanda, le milieu de terrain Youssouf Mulumbu.

