Seychelles: Une école technique et professionnelle prévue sur l'île Soleil aux Seychelles en 2020

L'ouverture d'une nouvelle école technique et professionnelle est prévue aux Seychelles d'ici 2020 sur Ile Soleil, l'île artificielle se trouvant sur la côte est de l'île principale de Mahé.

La création de cette école a été annoncée par le président Danny Faure dans son discours sur l'état de la nation la semaine dernière.

«Il est nécessaire de mieux préparer nos jeunes dès leur plus jeune âge à acquérir les connaissances et les compétences nécessaires afin de mieux s'intégrer dans le secteur économique», a déclaré M. Faure, ajoutant que l'école accueillera des élèves du niveau secondaire 3.

"J'invite le secteur privé à collaborer à la construction et à la gestion de cette école. Le gouvernement paiera pour l'éducation de tous les enfants qui y vont", a déclaré M. Faure.

Le ministre de l'éducation et du développement des ressources humaines, Joel Morgan, a déclaré que cette école est un autre instrument que son ministère utilisera pour mieux former les étudiants sur le plan technique et dans le développement des compétences. M. Morgan a déclaré que le ministère est en train de finaliser les plans et de mobiliser des ressources pour cette nouvelle école.

"Cela permettra à ces étudiants d'apprendre dans un lieu spécialisé. Ce sera également une préparation avant qu'ils ne rejoignent un établissement d'enseignement postsecondaire. Après l'école technique, les étudiants pourraient s'inscrire directement à l'Institut de Technologie des Seychelles (SIT) ", a expliqué M. Morgan.

M. Morgan a déclaré que les étudiants de la nouvelle école apprendront la mécanique, la plomberie, l'électricité, la maçonnerie et la menuiserie parmi d'autres domaines d'étude.

«Les élèves pourront également rejoindre l'école de formation maritime après cette école. Comme actuellement il y a beaucoup d'emphase sur l'aquaculture qui ouvrira différentes possibilités pour nous aux Seychelles. Ceux-ci incluront la science de la pêche, la navigation, les techniciens en biologie, la chimie et dans la science alimentaire. Nous devons donc nous préparer à ces opportunités économiques ", a déclaré M. Morgan.

Les jeunes étudiants de l'Académie de formation maritime en formation pratique.(Jude Morel, Seychelles News Agency)Photo License: CC-BY

Johnacia Sultan - un enseignant d'école primaire - a accueilli cette initiative. «C'est une bonne chose car certains étudiants ne s'intéressent pas aux études universitaires. Une école technique les aidera à se développer dans d'autres domaines ", a déclaré M. Sultan.

"Nous avions de telles écoles dans le passé. Par exemple, nous avions des institutions à Mont Fleuri, où les jeunes pouvaient apprendre la maçonnerie et la menuiserie. Il y avait aussi une école de couture au bâtiment de St. Claire à Victoria. Donc, l'école est une bonne chose, surtout pour les garçons qui ont tendance à être en proie à des maux sociaux ", a déclaré M. Sultan.

Kathleen Bonnelame, une mère qui a également travaillé dans le secteur de l'éducation, a déclaré que la création de cette école technique et professionnelle est un bon moyen de résoudre certains problèmes liés aux mauvaises performances dans les écoles publiques.

Elle a dit que le système éducatif est en train de créer un système parallèle. Actuellement, les étudiants plus académiques ont la possibilité de faire leur IGCSE. Mais pour ceux qui ne le sont pas, ils iront en S4 et S5 et ne feront que les examens nationaux.

«En tant que parent, je vois une autre option pour mon enfant si il n'est pas bon sur le plan scolaire au moins maintenant cette nouvelle école lui donnera la possibilité de développer et d'acquérir des compétences qui lui permettront de rejoindre le monde du travail», a déclaré Mme Bonnelame.

M. Morgan a déclaré que les responsables discutent sur la manière dont la nouvelle école intégrera les étudiants de Praslin et La Digue - les deux autres îles principales des Seychelles, un groupe de 115 îles dans l'océan Indien occidental.

"Nous étudierons également la possibilité de construire à l'avenir une telle école sur l'une des deux îles pour l'inclusion de tous nos élèves", a-t-il déclaré.

M. Morgan a déclaré que en ce qui concerne le personnel, le ministère se penche sur des professeurs à temps partiels.

«Nous développons un modèle et nous cherchons des personnes qui travailleront à temps partiel aux côtés de notre personnel de base. Mais nous savons que nous n'obtiendrons peut-être pas toutes les ressources dont nous aurons besoin. Il n'y a rien de mal à amener des expatriés dans le but transmettre des connaissances et des compétences, mais l'objectif global est de former des Seychellois et de renforcer nos capacités humaines », a déclaré M. Morgan.

M. Morgan a déclaré que le ministère de l'éducation étudie également la possibilité d'introduire l'IGCSE dans le domaine technique.