Cote d'Ivoire: FIFA World Cup Trophy Tour - Alassane Ouattara entre déception et joie

Le classement Fifa du mois a été publié ce jeudi 15 mars 2018 et la Côte d'Ivoire n'a pas…

«Je suis certain que les Eléphants m'ont entendu et qu'en 2026, nous aurons l'occasion de tenir la Coupe en Côte d'Ivoire», a lancé le président. Le directeur régional de Coca Cola a réaffirmé la place de choix qu'occupe la Côte d'Ivoire dans le «maping» de la société, lui conférant un statut d'incontournable.

Un futur qui passe par l'organisation de la CAN 2021 et surtout le triomphe des Eléphants à la Coupe du Monde 2026. Histoire de voir le nom de la Côte d'Ivoire graver au bas du trophée, aux côtés de l'Allemagne, du Brésil, de la France, de l'Italie, de l'Uruguay, de l'Espagne, de l'Argentine, vainqueurs de l'épreuve reine du football mondial.

Entouré de ses plus proches collaborateurs, des ministres François Amichia (Sports et Loisirs) et Sidi Tiémoko Touré (Promotion de la jeunesse, de l'Emploi des jeunes et du Service civique) et de Sory Diabaté (1er vice-président de la FIF), le président Ouattara a remercié Coca Cola, organisateur de la tournée planétaire du trophée de la Coupe du Monde.

