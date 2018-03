Ile Maurice: Crime à Sainte-Croix - Les frères Leung ne veulent pas être accusés de meurtre

Ils font l'objet d'une accusation provisoire de meurtre suivant le décès de Patrick Gaëtan Souavé.

Les frères Leung, propriétaires du restaurant Central, à Sainte-Croix, veulent toutefois qu'une charge de coups et blessures soit déposée à la place. Leurs hommes de loi, Mes Neil Pillay et Neelkanth Dulloo, ont déposé une motion en ce sens, ce mercredi 14 mars, devant la Bail and Remand Court.

Leung Laeng Sen Leung To Chun, 67 ans, alias Marlen, et son frère Leung Fook Sen To Chin, 65 ans, dit Baba, ont comparu par vidéoconférence. Me Geetika Rampoortab, du bureau du Directeur des poursuites publiques, a demandé du temps pour étudier cette demande et communiquera sa position le 21 mars.

Pour rappel, c'est attaché aux barreaux d'une porte en métal d'un entrepôt donnant dans le restaurant Central à Sainte-Croix, que Patrick Gaëtan Souavé a été découvert ensanglanté, le vendredi 12 janvier, par des policiers du poste d'Abercrombie. Il est reproché aux frères Leung de l'avoir battu à mort dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 janvier.