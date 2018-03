Congo-Brazzaville: Agriculture - La rareté des pluies inquiète les maraîchers de la ville côtière

La chaleur qui sévit à Pointe-Noire depuis un certain temps met en péril les cultures maraîchères qui poussent moins qu'en temps normal.

Après les problèmes d'acquisition de terres auxquels ils sont confrontés, les maraîchers de Pointe-Noire font face à la chaleur et au manque de pluies. La chaleur qui se fait sentir depuis le début du mois de mars n'est pas encore prête à s'estomper. Les pluies tardent à tomber, la terre est craquelée à cause de la chaleur torride et les cultures ne poussent plus bien. Cette situation qui dure depuis un certain temps commence à provoquer une certaine inquiétude chez les maraîchers. Ces derniers voient leurs cultures souffrir du manque d'eau et les pieds de cultures sont moins grands que d'habitude.

Aujourd'hui, ces agriculteurs observent le ciel dans l'espoir de voir tomber des pluies. Cependant, nombreux d'entre eux vont s'attendre à une perte de revenu. « Il fait trop chaud ces jours-ci alors que nous sommes en période de pluies. Les cultures souffrent de chaleur. Si les conditions météorologiques ne s'arrangeaient pas rapidement, nos récoltes seront bien réduites. », s'est inquiété Nzébélé, maraîchère dans le troisième arrondissement.

Notons qu'autrefois les saisons étaient bien connues et délimitées dans le temps en République du Congo. À cause du réchauffement climatique, tout a changé. Les pluies arrivent parfois tardivement et les saisons sèches sont également prolongées. Les agriculteurs n'ont plus la maîtrise des dates de semis.