Congo-Brazzaville: Violences en Ituri - Les humanitaires redoutent une crise alimentaire aiguë

Au marché central de Bunia, les effets des violences dans le territoire de Djugu, considéré comme le grenier de la province, commencent déjà à se ressentir.

La situation en Ituri n'a pas beaucoup évolué. Contrairement aux allégations des autorités de la province évoquant une maîtrise de la situation, les nouvelles en provenance de ce coin du pays ne sont guère rassurantes. Ce qui est présenté, à tort ou à raison, comme le fait d'un conflit intercommunautaire entre les agriculteurs Lendu et les éleveurs Hema a atteint aujourd'hui des cimes inespérées avec, à la clé, de nombreuses victimes d'une violence sans nom.

Une centaine de morts, plus de deux mille cases incendiées et des déplacements de la population. Le bilan dressé le 14 mars par le vice-gouverneur de la province, Pacifique Keta, traduit la hauteur du cynisme et de la barbarie qui a cours dans cette entité nationale. L'autorité de l'Etat peine à se mettre en valeur en Ituri livré à la merci des hors-la loi.

Des humanitaires s'inquiètent déjà et préviennent sur le risque d'une grave crise alimentaire pouvant causer de nouvelles victimes. Le territoire de Djugu, grenier de la province, a du mal à assumer son statut du fait de la récurrence des violences qui ont détruit de nombreuses plantations.

A en croire l'inspecteur provincial de l'agriculture pour la province de l'Ituri, la situation est d'autant plus grave que la saison agricole B de l'année 2017 avait connu un échec avec la prolongation de la saison sèche. Les agriculteurs de Djugu espéraient se rattraper en ce mois de mars, mais ce ne sera pas possible, a-t-il dit. Il plaide pour l'arrêt de la violence dans cette province afin de permettre à la population délacée de rentrer dans les lieux d'origine et de renouer avec les activités agricoles.

Par ailleurs, plusieurs langues n'admettent pas la version d'un conflit communautaire et pensent qu'en arrière-fond, il y a le spectre d'instrumentalisation de la violence qui plane sur l'Ituri tout en dénonçant le manque de réaction des autorités et notamment de la justice. Pour l'évêque du diocèse de Bunia, Mgr Dieudonné Uringi, le conflit entre Hema et Lendu en Ituri est une instrumentalisation et une manipulation dont les tireurs des ficelles sont tapis dans l'ombre.