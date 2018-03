Congo-Brazzaville: Crise du Pool - La sortie des ninjas ne peut être possible sans la commission ad hoc mixte paritaire

Pour Franck Euloge Mpassi, rien ne peut actuellement se faire dans la crise du Pool sans la CAMP. Il a certifié que la sortie des ninjas, leur cantonnement, leur démobilisation désarmement et réinsertion ne peut se faire sans la CAMP, parce qu'il y a une programmation à faire dans la manière de les réinsérer dans la société et c'est une disposition de l'accord de décembre 2017.

« Au moment où nous parlons, pour montrer sa bonne foi, la délégation du Pasteur Ntoumi travaille pour la mise en œuvre pratique de cet accord et d'ores et déjà, une mission se trouve dans le Pool pour localiser là où le pasteur Ntoumi habitera après sa sortie dans la forêt. », a-t-il signifié

Pour le moment, a ajouté Franck Euloge Mpassi, le travail a consisté à la mise en place du bureau de la Commission ad hoc mixte paritaire (CAMP), de ces cellules techniques, des plans et programmes de mise en œuvre tout en essayant de résoudre les incompréhensions relatives à la libération des quelques partisans du Pasteur Ntoumi qui sont dans les commissariats et autres lieux de détention. Pour ceux qui sont à la Maison d'arrêt, les délégués du pasteur Ntoumi attendent que le gouvernement les sorte le plus vite possible afin de booster le processus de paix, a-t-il indiqué.

